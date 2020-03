Corea del Sud: coronavirus, nuovi contagi scendono per la prima volta sotto i cento casi

- Il numero dei nuovi casi di coronavirus in Corea del Sud è sceso oggi per la prima volta al di sotto dei 100 contagi, il livello più basso in tre settimane. Lo scrive il quotidiano “The Korea Herald”. Le autorità sanitarie hanno confermato oggi 76 nuovi casi di contagio, rispetto ai 107 registrati ieri, e tre decessi. Il dato porta a 8.162 il numero dei contagi complessivi e a 75 quello dei decessi. (Git)