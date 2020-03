Coronavirus: sindaco Viterbo, chiuso Pratogiardino e tutti parchi pubblici recintati su territorio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiuso da oggi anche Pratogiardino, a Viterbo. Lo ha annunciato, in un comunicato, il sindaco Giovanni Maria Arena. "Stiamo procedendo alla formalizzazione dell'ordinanza di chiusura. Da domani - aggiunge Arena - Pratogiardino sarà chiuso al pubblico. Il provvedimento si rende necessario per evitare le uscite non necessarie da parte dei cittadini. Capisco che tale spazio verde avrebbe potuto rappresentare una boccata di ossigeno, ma la regola da rispettare è un'altra: restare a casa". Un pensiero per gli animali all'interno di Pratogiardino: "Durante la chiusura sarà garantito l'accudimento della colonia felina e di tutte le altre specie ospitate nel parco". Oltre a Pratogiardino saranno chiusi anche tutti gli altri parchi pubblici recintati del territorio comunale. (Com)