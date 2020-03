Coronavirus: Slovenia, sospeso trasporto pubblico di passeggeri a livello nazionale

- Il governo sloveno ha annunciato la sospensione del trasporto pubblico di passeggeri a partire dalla mezzanotte di domani, per contenere la diffusione del nuovo coronavirus nel paese. Lo si apprende da un comunicato del governo di Lubiana. “Sulla base delle nuove disposizioni, saranno vietati il traffico ferroviario e il trasporto pubblico di passeggeri di ogni tipo: i taxi potranno continuare ad operare, purché vengano garantiti adeguati standard sanitari al loro interno e gli interni vengano regolarmente disinfettati”, si legge nella nota. Stando alle informazioni diffuse, il provvedimento non si applicherà agli spostamenti per necessità, né all’attività degli operatori sanitari. (Lus)