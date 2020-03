Roma: uomo di 70 anni precipita da balcone di casa a Giardinetti, ipotesi suicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anziano è morto, questa mattina, cadendo dal balcone del suo appartamento al quarto piano di una palazzina in via Fratelli Poggini in zona Giardinetti a Roma. È accaduto alle 6.30 circa, quando il corpo esanime del 70enne è stato ritrovato sotto al balcone. Sul posto gli agenti della polizia ma per l'uomo non c'era nulla da fare. In casa, al momento del fatto, c'era solamente la moglie. L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio. (Rer)