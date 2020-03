Milano: disturba gente in fila al supermercato, 32enne arrestato per ordine di carcerazione a suo carico

- Ieri in viale Umbria a Milano, alle 9.20 di mattina, la Polizia è stata allertata da un addetto alla vigilanza dell'Ipercoop, che riferiva di un 32enne egiziano che stava importunando la gente in fila in attesa di entrare al supermercato. La Polizia ha portato l'uomo in Questura e dopo averlo identificato è risultato a suo carico un'ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio. Il 32enne viene quindi arrestato e condotto al carcere di San Vittore.(Rem)