Coronavirus: in allestimento al Centro Sportivo San Raffaele un nuovo reparto di terapia intensiva

- L'impianto sportivo dell'Università Vita-Salute San Raffele, già gestito da CUS Milano prima dell'emergenza sanitaria in corso e campo gara dei Campionati Milanesi Universitari di volley, basket, calcio a 5 e calcio a 11, ospiterà un nuovo reparto di terapia intensiva dedicato all'emergenza Covid-19. Sono già iniziati i lavori di ampliamento che prevedono l'allestimento dei posti letto all'interno delle preesistenti tensostrutture precedentemente dedicate all'attività sportiva universitaria. Il fulmineo inizio dei lavori, che saranno conclusi in tempi da record, è stato reso possibile dalla raccolta fondi avviata da Chiara Ferragni e Fedez. L'iniziativa ha coinvolto già 191 mila persone e le donazioni ammontano attualmente ad un totale di 3,8 milioni di euro. Al rientro dell'emergenza l'impianto verrà riqualificato per la sua funzione originaria e potrà tornare ad ospitare le gare universitarie e l'attività sportiva ordinaria. "Abbiamo immediatamente aderito alla richiesta dell'Università per rendere disponibile il Centro Sportivo San Raffaele per la grave emergenza Covid19 che come Cus Milano gestiamo da due anni – ha commentato il presidente del CUS Milano Alessandro Castelli -. Siamo assolutamente consapevoli del difficile e delicato momento che stiamo vivendo in tutto il paese ma in Lombardia e a Milano in particolare. Le nostre eccellenze sanitarie tra cui l'Ospedale San Raffaele sapranno mettere in campo tutto quanto è necessario. Alcuni dei nostri dirigenti sono impegnati in prima persona tra i volontari della Croce Rossa e tutto il nostro mondo sportivo fa la sua parte con il rigoroso rispetto delle regole dettate dalle Autorità. Sono certo che tutti insieme ne usciremo e sapremo ripartire con rinnovata energia". (com)