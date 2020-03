Libia: portavoce Lna, uccisi militari turchi in raid su aeroporto Mitiga

- Nell’attacco dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), guidato dal generale Khalifa Haftar, sull’aeroporto di Mitiga sono rimasti uccisi dei militari turchi. Lo ha dichiarato oggi nel corso di una conferenza stampa al Cairo il portavoce dell’Lna, colonnello Ahmed al Mismari. "Negli ultimi giorni, abbiamo attaccato strutture militari dell'aeroporto di Mitiga a Tripoli. Si tratta di obiettivi che non appartengono alle milizie di Misurata, ma alle forze armate turche. Sono stati distrutti radar e sistemi di difesa aerea”, ha detto. Gli scontri in Libia vanno avanti da due giorni, ha aggiunto, sottolineando che le forze di Haftar hanno attaccato l’area di Misurata per distruggere le strutture militari in uso ai turchi. Inoltre, sono in corso scontri a Misurata con le milizie che cercano di avanzare verso Sirte. (Cae)