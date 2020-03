Coronavirus: Federcomated, la difficoltà di scegliere tra apertura e chiusura dei magazzini edili

- Gli associati di Federcomated (la Federazione Confcommercio dei distributori di materiali per l'edilizia) chiedono in una nota se tenere aperti i magazzini per garantire le forniture ai cantieri, oppure chiudere per evitare, contenere e contrastare il contagio da Covid-19 delle persone che frequentano o lavorano nel loro magazzino: "La soluzione di questo problema può essere l'adozione di un criterio di prudenza basato sul principio del contenimento del rischio: se i magazzini chiudono il rischio di contagio si riduce per i lavoratori, i clienti, i fornitori, ma si accresce quello di coloro i quali confidavano nel completamento dei cantieri per uscire da una situazione di disagio causata da emergenze anche nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro e sugli stessi luoghi di produzione - si legge nella nota - Quest'area di rischio può essere coperta con il cosiddetto part-time di apertura. In particolare l'apertura dalle ore 7.00 alle ore 12.00 soltanto per il settore ingrosso (vendita ad operatori professionali, artigiani, imprese) ed il divieto assoluto di vendita ai privati". (segue) (com)