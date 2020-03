Coronavirus: Usb, Regione Lazio finalmente assume infermieri a tempo indeterminato (2)

- Oltre 7.000 infermieri, spiega nella nota l'Unione sindacale di base, "sono risultati vincitori e idonei al concorso espletato al Sant'Andrea e la logica e la capacità di intendere e volere avrebbero suggerito l'assunzione in blocco di tutti i partecipanti al concorso così come richiesto da Us molto prima della crisi coronavirus. Ma, ripetiamo, gli interessi in gioco sono tanti e forti, così sono continuati gli accordi tra le aziende, Cgil, Cisl, Uil e le cooperative per esternalizzare i servizi infermieristici, mentre la Regione Lazio di fronte alla emergenza coronavirus ha assunto 1040 infermieri e poi ha deliberato l'assunzione a tempo determinato - prima a 6 mesi poi a 12 mesi - degli infermieri in graduatoria interessati, minacciando, anche se velatamente, lo scorrimento in basso nella graduatoria in caso di non accettazione della destinazione del luogo di lavoro. Minaccia inutile visto che gli infermieri hanno vinto un concorso per un lavoro a tempo indeterminato e nessuno può togliere loro questo diritto. Morale della favola, alla buon'ora, la Giunta Regionale rivede il proprio operato e si è finalmente decisa all'assunzione a tempo indeterminato degli infermieri in graduatoria idonei di concorso. Meglio tardi che mai: 7.000 assunzioni subito. Ma il genio del male che si annida in qualche stanza va confinato per evitare che faccia danni ulteriori", conclude. (Com)