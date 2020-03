Coronavirus: Raggi, in scuola periferia festa con musica e barbecue, denunciati dirigenti e professori

- Denunciati professori e dirigenti di una scuola in periferia Roma "perché avevano organizzato festa con musica e barbecue.Cinque ragazzi invece perché facevano pic-nic in parco. Non siate stupidi, non fate come loro e restate a casa. Grazie a carabinieri per controlli". È quanto rende noto, in un tweet, Virginia Raggi, sindaco di Roma. (Rer)