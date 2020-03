Coronavirus: Rosato (Iv), misure Dap inaccettabili, Polizia penitenziaria deve essere tutelata

- Ettore Rosato, presidente di Italia viva e vicepresidente della Camera dei deputati, commenta in maniera negativa le misure adottate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in merito al Covid-19. "Stando alle disposizioni impartite dal direttore del Dap - rileva il parlamentare su Facebook - la Polizia penitenziaria non ha diritto alle tutele previste per chi viene in contatto con persone contagiate dal coronavirus. Misure inaccettabili, che mettono a rischio non solo gli agenti, che già svolgono un lavoro complesso, ma tutti coloro che li incontrano. Non è questione di polemica - conclude Rosato -, ma è nostro dovere denunciare chi ha già dimostrato di non saper fare il suo lavoro".(Rin)