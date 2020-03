Coronavirus: Spallanzani, numeri in aumento ma ancora contenuti

- Come si evince chiaramente dai numeri, "in aumento ma ancora contenuti, lo Spallanzani oggi è Covid Hospital e quindi accoglie prevalentemente pazienti positivi dalle altre strutture ospedaliere e territoriali di riferimento della rete regionale". È quanto si legge dal bollettino dell'Inmi Spallanzani. (Com)