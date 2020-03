Coronavirus: quattro nuovi casi in Albania, nel paese 42 contagi

- Le autorità albanesi hanno confermato altri quattro casi di coronavirus nel paese, portando così il numero totale dei contagiati a 42 persone. Lo si apprende dagli ultimi dati del ministero della Sanità. Stando alle informazioni diffuse, due dei nuovi casi sono un medico e un infermiere che lavorano in un ospedale di Tirana: le loro condizioni al momento sono stabili. “Ad oggi sono 17 le persone ricoverate: tre si trovano in terapia intensiva in condizioni gravi”, si legge nel comunicato. (Alt)