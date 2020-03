Coronavirus: Conte, priorità è far lavorare in sicurezza personale sanitario, massima attenzione per situazione in Lombardia

- Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito al contrasto della diffusione del Covid-19 "la nostra priorità è far lavorare in sicurezza medici, infermieri e tutto il personale sanitario che con coraggio e spirito di abnegazione si sta prodigando per la cura dei cittadini, dedicandosi a questa emergenza sanitaria senza risparmiare energie. Come governo - aggiunge il premier - siamo strenuamente impegnati, e io stesso attraverso contatti con i miei omologhi, per procurare in tempi brevissimi i dispositivi di protezione che consentano loro di lavorare in massima sicurezza. C’è massima attenzione per la situazione in Lombardia". (Rin)