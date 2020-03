Coronavirus: a Roma infermieri tirocinanti in prima linea, un esercito di invisibili (2)

- Tra le corsie e i reparti degli ospedali i tirocinanti infermieri si occupano di “somministrazione delle terapie, medicazione, strumentazione in sala operatoria, distribuzione del vitto agli ammalati, monitoraggio dei parametri vitali e al primo anno, per prepararci a tutto, si svolgono anche le attività domestico alberghiere che fanno parte di un altro ruolo”, spiega Silvia che da quando ha iniziato la quarantena ha documentato, come molti giovani suoi coetanei, le sue giornate sui social network. Nel reparto dell’ospedale a cui è assegnata “ci sono due infermieri e due sono tirocinanti, oltre a un ausiliario”. La loro forza lavoro, in questo caso, ricopre quasi il 50 per cento del necessario. Per questo “come rappresentante degli studenti – spiega Antonio Lodise, consigliere di amministrazione dell’ateneo nella lista Sapienza in Movimento – voglio accendere un faro sul contributo gratuito che i tirocinanti stanno dando alla sanità, in questa situazione di emergenza. Gli studenti di area medica e delle professioni sanitarie fanno turni anche di dieci ore, quando necessario, e in condizioni assurde, seppur con grande rigore e rispetto di quella che sarà la loro professione. Abbiamo chiesto, e devo dire che la risposta è stata positiva da parte dei tre presidi di facoltà, che i tirocinanti vengano messi nei reparti in cui non ci sono condizioni di estrema criticità, perché ci sono centinaia di giovani esposti al rischio del contagio. Abbiamo anche lanciato un’iniziativa di crowdfunding che ha raccolto già quasi 15 mila euro in poche ore. I fondi saranno a destinati alle strutture ospedaliere in cui operano gli studenti dell’ateneo La Sapienza”. E Silvia, che tra pochi giorni finirà la quarantena, spera che “questa situazione faccia emergere il peso del lavoro che svolgiamo e che un domani si possa riconoscere la giusta dignità ai tirocinanti e anche agli infermieri”. (Rer)