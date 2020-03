Coronavirus: Faraone (Iv), remare tutti nella stessa direzione, basta burocrazia sull'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, a proposito della lotta al Covid-19 "bisogna tutti remare nella stessa direzione: lo dobbiamo a tutti quei lavoratori che non si possono permettere di staccare. Ai medici, agli infermieri e ai farmacisti in prima linea, alle Forze dell’ordine ed a tutti quei lavoratori che non possono permettersi di staccare. E poi - ha continuato il parlamentare al Tg2 - basta burocrazia sull’emergenza: bene che sia entrato in squadra Bertolaso. Servono subito strutture per la terapia intensiva, servono mascherine e guanti e protezioni adeguate per il lavoro. Infine un appello a tutti gli italiani: evitate spostamenti di regione in regione, state a casa". (Rin)