Bulgaria: premier Borisov aggiorna presidente Radev su nuove misure contrasto a coronavirus

- Il primo ministro bulgaro, Bojko Borisov, ha discusso la situazione attuale nel paese alla luce della diffusione del nuovo coronavirus a livello internazionale durante un colloquio telefonico con il capo dello Stato, Rumen Radev. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sofia News Agency”, aggiungendo che il premier ha aggiornato il presidente sulle misure prese per contenere la diffusione del virus in Bulgaria. Alla conversazione hanno preso parte anche il segretario generale del ministero dell’Interno, Ivailo Ivanov, e il capo del quartier generale operativo per il contrasto all’epidemia, Ventsislav Mutafchiiski. Stando alle informazioni diffuse, Borisov ha ribadito la necessità di “unire tutte le istituzioni statali nella lotta contro questa pandemia”, in modo che “i cittadini abbiano fiducia nello Stato e i loro interessi vengano tutelati”. Il premier si è anche detto d’accordo con il quartier generale operativo sulla necessità di stabilire misure di controllo più stringenti. (Bus)