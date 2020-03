Coronavirus: Fontana, numeri continuano ad aumentare, mancano i respiratori

- "Purtroppo i numeri continuano ad aumentare stiamo vicini al momento in cui non potremo più utilizzare rianimazioni perché non avremo più letti in rianimazione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in collegamento a SkyTg24. "Abbiamo dei progetti alternativi, ma per realizzarli sono necessari quei macchinari che servono a ventilare i polmoni, dei respiratori artificiali, che non riusciamo a trovare - ha aggiunto Fontana - Noi stiamo dandoci da fare per strade nostre e se riuscissimo ad avere i macchinari abbiamo già un progetto per la realizzazione di un ospedale in due capannoni della Fiera di Milano, abbiamo la possibilità di aumentare le rianimazioni nei singoli ospedali e stiamo reperendo anche i medici che potrebbero far funzionare questi reparti ma mancano i respiratori". (Rem)