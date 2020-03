Siria: pattugliamento russo-turco limitato dopo “provocazioni” dei gruppi terroristici

- Il percorso del primo pattugliamento congiunto dei militari russi e turchi lungo l’autostrada M4 Latakia-Aleppo, in Siria, è stato accorciato a fronte di alcune “provocazioni” da parte dei gruppi terroristici attivi nella zona. Lo si apprende da una nota pubblicata oggi dal ministero della Difesa russo. “Il percorso è stato accorciato a fronte di alcune provocazioni da parte dei gruppi terroristici che operano nell’area, che più volte hanno tentato di utilizzare civili, incluse donne e bambini, come scudi umani”, si legge nel documento. Stando alle informazioni diffuse, il percorso è stato accorciato su disposizione del Centro di coordinamento congiunto per il monitoraggio del cessate il fuoco, per evitare incidenti che avrebbero potuto mettere a repentaglio i civili. “Alle autorità di Ankara è stato concesso più tempo per neutralizzare i terroristi nell’area e garantire la sicurezza dei pattugliamenti”, prosegue la nota.(Rum)