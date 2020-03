Coronavirus: Marco Parolo accoglie appello Regione Lazio, "andate a donare sangue"

- Il calciatore della SS Lazio, Marco Parolo, risponde all'appello della Regione Lazio per donare il sangue. Sui social, infatti, il centrocampista della Lazio lancia un messaggio. "In questo momento difficile - dice Parolo - la Regione Lazio ha bisogno di sangue. Andiamo tutti quanti negli ospedali a donarlo, ci sono dei punti di accoglienza e raccolta dove non c'è nessun pericolo di contagio. Inoltre è possibile donarlo presso le unità mobili e quindi ragazzi accorriamo e andiamo a donare il sangue". (Rer)