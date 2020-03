Coronavirus: Fontana, oggi incontro con Protezione civile per ospedale

- In merito alle nuove strutture ospedaliere per fronteggiare l'emergenza Coronavirus in Lombardia, il governatore Attilio Fontana, in collegamento a Skytg24, ha dichiarato: "Sono stati predisposti i progetti e oggi abbiamo un incontro telefonico con la Protezione civile per il via libera, ma finché non ci sono i respiratori è inutile fare i lavori, i lavori li possiamo realizzare in poco tempo ma dobbiamo avere la conferma". A chi gli chiede se ci siano ancora quei 15 posti liberi in terapia intensiva in tutta la regione che permettono l'ingresso di nuovi pazienti, Fontana ha replicato: "Restano quelli e i miracoli che i nostri operatori riescono a realizzare, la capacità che hanno dimostrato in queste settimane di recuperare più di 300 posti letto in rianimazione dal nulla, spero che riescano ancora per qualche giorno, in attesa che si recuperino questi respiratori, a compiere questi miracoli". (Rem)