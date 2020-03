Coronavirus: Fontana, contatti con Stati Uniti, Cina e Sud America per respiratori

- Per reperire i respiratori, al momento fondamentali per fronteggiare l'emergenza coronavirus in Lombardia, il governatore Attilio Fontana, in collegamento a SkyTg24 ha precisato che: "abbiamo ricevuto un contatto dagli Stati Uniti e dalla Cina, stiamo parlando con il Sud america. Tra questi presunti fornitori ci sono anche una buona dose di truffatori o mitomani, ma noi diamo retta a tutti perché non sappiamo all'inizio a che categoria appartengano, poi quando abbiamo la conferma che si tratti di persone serie cominciamo la trattativa".(Rem)