Coronavirus: Cipro, oggi riunione di governo per discutere misure a sostegno dell’economia

- Una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri cipriota è in programma per questa mattina: all’ordine del giorno ci sarà il nuovo pacchetto di misure a sostegno dell’economia nazionale a fronte della diffusione del nuovo coronavirus su scala globale. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Cna”. Come affermato anche ieri dal portavoce del governo, Kyriakos Kousios, si tratta di una serie di “provvedimenti tesi a sostenere l’economia nazionale, con un’attenzione particolare nei confronti del settore turistico e delle piccole e medie imprese”. (Res)