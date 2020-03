Coronavirus: Fontana, ospedale Fiera potrebbe essere polmone per noi e per il resto del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale nella zona della Fiera di Milano dedicato alla gestione dei pazienti affetti da coronavirus potrebbe essere un aiuto alla Lombardia che deve fronteggiare adesso l'epidemia ma, se l'emergenza dovesse diffondersi anche al resto del Paese potrebbe essere utile per tutti. Lo ha dichiarato il governatore della Lombardia a Skytg24: "Voglio e spero che si metta fine a qualunque tipo di polemica, io in questo momento penso che si debba lottare tutti nella stessa direzione, più energie ci sono, più conoscenze si hanno e più rapporti internazionali abbiamo e più si ha la possibilità di recuperare i macchinari e di realizzare l'ospedale, che adesso sarebbe un polmone per noi che siamo in questa situazione di difficoltà, ma potrebbe essere un polmone anche per il resto del paese, se si dovesse diffondere, è un'iniziativa che potrebbe essere utile a tutti per combattere questa epidemia". (Rem)