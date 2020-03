Coronavirus: Siracusano (FI), Ue si svegli, servono coordinamento sanitario e deroga a vincoli bilancio

- Per Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, dopo il primo decreto del presidente del Consiglio Conte "c'era stata troppa confusione, fortunatamente dopo qualche giorno il governo ha dato ascolto alle opposizioni ed ha intrapreso la strada giusta: la chiusura di tutte le attività commerciali di non primaria necessità è una scelta dolorosa, ma andava fatta per salvaguardare la salute di tutti i cittadini. Per quanto riguarda i provvedimenti economici per i danni che sta causando il coronavirus, invece - ha continuato la parlamentare in un un'intervista a "Super Partes", in onda su Italia1 e Rete4 - 25 miliardi sono un buon punto di partenza. Possiamo essere soddisfatti, fino a qualche giorno fa a palazzo Chigi preventivavano solo 7,5 miliardi, poi l'azione di Forza Italia e del centrodestra ha fatto cambiare idea all'esecutivo. I 25 miliardi stanziati saranno un primo aiuto per imprese, lavoratori, liberi professioni e famiglie. Ma queste risorse certamente non bastano - ha osservato l'esponente di FI -, serviranno molti più soldi per sostenere e per far ripartire, una volta che l'emergenza sarà esaurita, l'economia italiana. L'Europa si svegli e metta in campo tutte le energie necessarie per superare questa crisi, che non è solo italiana, ma continentale e mondiale. Coordinamento per l'emergenza sanitaria e deroga a tutti i vincoli di bilancio: in questo scenario l'Unione europea dovrà fare molto di più".(Rin)