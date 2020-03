Coronavirus: Fontana, oggi incontro con Protezione civile per ospedale (2)

- (segue) A chi gli chiede se si sia sentito in questi giorni con Domenico Arcuri, il commissario scelto dal premier Giuseppe Conte per gestire l'emergenza Coronavirus, il governatore Attilio Fontana, in collegamento a Skytg24, ha dichiarato: "Ci hanno parlato i miei dirigenti, questa sera alle sei ci sarà un contatto telefonico a cui spero di poter partecipare anche io". (Rem)