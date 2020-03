Coronavirus: Di Maio, sbloccata esportazione mascherine da Germania e Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato che è stata sbloccata l’esportazione, dalla Germania e dalla Francia, di mascherine, tute e schermi facciali. "Siamo impegnati a tutelare la salute dei nostri cittadini e in questa fase, più di prima, è fondamentale la collaborazione tra gli Stati. Siamo davanti a una crisi che riguarda tutti, in Italia e all’estero. Se rimaniamo uniti possiamo farcela", ha dichiarato il ministro in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. (Com)