Coronavirus: Georgia, Wizz Air sospende voli da Kutaisi a quattro paesi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato la sospensione fino al prossimo 3 aprile di tutti i voli in partenza dall’aeroporto di Kutaisi, in Georgia, verso destinazioni in Austria, Francia, Germania e Spagna. Lo riferisce l’agenzia di stampa georgiana “Interpressnews”. “I clienti che hanno acquistato un biglietto che rientra tra queste categorie riceveranno una mail di notifica”, si legge in un comunicato dell’aeroporto di Kutaisi, in cui si invitano i cittadini georgiani “che stanno avendo problemi a rientrare in patria” a contattare al più presto la rappresentanza diplomatica competente. (Res)