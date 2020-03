Coronavirus: Mibact, anche Fumetti nei musei aderisce alla campagna "Io resto a casa"

- Il progetto ideato e realizzato dal ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, in collaborazione con la casa editrice Coconino press-Fandango e gli autori delle storie, ogni settimana mette gratuitamente a disposizione per la lettura online una parte dei 51 albi dedicati ai musei e ai parchi archeologici del Paese e illustrati da alcuni dei migliori fumettisti italiani. E' quanto si legge in una nota del Mibact. "Lo scopo principale di Fumetti nei musei - continua la nota - è proprio quello di avvicinare i ragazzi al patrimonio museale con linguaggi differenti, più affini alle loro sensibilità. In una situazione come quella attuale, in cui le scuole sono chiuse e anche i musei non possono avvalersi della versione cartacea per la didattica, il digitale è di aiuto. Ogni domenica, a partire da oggi, verranno pubblicati sei dei cinquantuno albi, poi replicati singolarmente dal lunedì al sabato per dare modo ai musei di attivarsi con le scuole, gli studenti e gli stessi fumettisti per proseguire i percorsi didattici. E quando si parla di digitale - osserva la nota - come non citare lo spazio offerto dai social network: tutti i giorni i profili ufficiali @fumettineimusei, supportati dai canali istituzionali @mibact, @museitaliani e dall’intera rete composta dai singoli musei, amplificheranno l’iniziativa su tutte le principali e più popolari piattaforme quali Facebook, Instagram e Twitter. Tutto con gli hashtag Io resto a casa e Io leggo a casa. Si comincia dunque oggi con i primi sei fumetti ambientati: al Castello scaligero di Sirmione con la storia e i disegni di Altan; al Colosseo con la storia e i disegni di Roberto Grossi; al Museo archeologico nazionale 'Domenico Ridola' di Matera con i disegni e la storia di Vitt Moretta; alla Pinacoteca di Brera con i disegni e la storia di Paolo Bacilieri; al Parco Archeologico di Ercolano con i disegni e la storia di Roberta Scomparsa; al Museo archeologico nazionale di Taranto con i disegni e la storia di Squaz. Ecco il link - indica la nota - dove saranno disponibili i fumetti a partire dalle 11,30 di oggi: issuu.com/coconinopres". (Com)