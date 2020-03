Regno Unito: consolato d'Italia, volo Alitalia Londra-Roma operativo anche 17 e 18 marzo

- Alitalia ha prolungato per altri due giorni, martedì 17 e mercoledì 18 marzo, l’operativitá del volo da Londra Heathrow a Roma Fiumicino con partenza alle 18:50. Lo riferisce su Twitter il consolato d'Italia a Londra. In precedenza, l'ambasciata d'Italia a Londra ha riferito che Alitalia opererà due voli aggiuntivi sulla medesima tratta oggi e domani, 16 marzo, con partenza dalla scalo londinese alle 18:50. A causa della diffusione del nuovo coronavirus, numerose compagnie aeree hanno interrotto i collegamenti. Lo scorso 13 marzo, l'ambasciata d'Italia a Londra ha informato i connazionali presenti nel Regno Unito che hanno necessità o desiderano tornare in Italia che possono farlo attraverso il volo giornaliero diretto che l'Alitalia continua ad assicurare sulla rotta Londra-Fiumicino. "Per via aerea è inoltre possibile raggiungere l'Italia anche con voli di altre compagnie che effettuano scali in paesi terzi", ha reso noto l'ambasciata lo scorso venerdì. (Res)