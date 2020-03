Milano: in via Imbonati parte domani la manutenzione del ponte ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Milano comunica in una nota che a partire da domani, lunedì 16 marzo, il ponte ferroviario di via Imbonati sarà oggetto di un importante intervento di manutenzione da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), con l'obiettivo di mantenere in efficienza le sue strutture portanti e permettere il restauro delle parti architettoniche. I lavori avranno una durata di sei mesi, con termine previsto per il 16 settembre. Per questo, in prossimità del ponte viene istituito un senso unico alternato regolato con semafori provvisori. Il transito del traffico privato e del trasporto pubblico, in entrambi i sensi di marcia, sarà garantito per tutta la durata dei lavori. Dal 16 marzo al 16 giugno verranno chiuse la carreggiata e il percorso pedonale in direzione dell'ingresso della città; in questo periodo, il senso unico alternato verrà quindi istituito nella carreggiata in direzione della periferia. Dal 16 giugno a fine cantiere il senso unico alternato verrà invece aperto in direzione centro città. Durante i lavori, i veicoli provenienti da via Valeggio avranno l'obbligo di svolta a destra. I veicoli provenienti dalla via Baldinucci (eccetto quelli diretti al civico 1) non potranno innestarsi su via Imbonati e avranno l'obbligo di svoltare a sinistra in via Rosa Luxemburg. Sono garantiti gli accessi pedonali ai condomini, agli esercizi commerciali e l'attraversamento del ponte ai pedoni tramite percorsi alternativi. (segue) (com)