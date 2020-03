Milano: in via Imbonati parte domani la manutenzione del ponte ferroviario (2)

- "A Milano tutti i ponti e i sottopassi sono oggetto di costante osservazione e dove necessario di manutenzione - dichiara Marco Granelli assessore alla mobilità e lavori pubblici - Nel 2019 sono stati effettuati numerosi interventi di manutenzione e miglioramento. Tra questi, per quanto riguarda le strutture di Rfi, quelli sul ponte ferroviario di viale Monza, di pavimentazione del sottopasso di Villapizzone, di consolidamento del ponte ferroviario di viale Fulvio Testi e del ponte ferroviario di viale Sarca. Per quanto riguarda il patrimonio comunale, sono stati realizzati interventi di manutenzione della passerella di via Mosca, dei sottopassaggi di via Campanella e Porta Nuova, della passerella di via Imperia e lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione di tutti i manufatti di proprietà comunale. Siamo intervenuti inoltre sulle passerelle di via Agordat e via De Marchi, dei ponti veicolari di via Licata, Marotta, Feltre, Monte Ceneri Serra, Prospero Finzi. Infine – conclude l'assessore – abbiamo provveduto alla sostituzione del rivestimento in mattoni dei ponti ferroviari (FNME) la cui manutenzione, in seguito al raddoppio dei binari ferroviari Cadorna – Bovisa, è in carico al Comune". (com)