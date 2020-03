Milano: provano a introdursi in appartamento in via Asiago, due arresti

Milano, 15 mar 12:07 - (Agenzia Nova) - Ieri sera alle 21 circa a Milano arrivava una segnalazione al 112 di un residente che aveva notato un soggetto arrampicarsi e spostarsi sui balconi contigui del primo piano di un condominio di via Asiago 9. Quando sono arrivati i militari della Pmz della Compagnia Milano Duomo coadiuvati da personale del Nucleo Radiomobile hanno bloccato due soggetti. Il primo in bicicletta faceva da palo in strada, il secondo, ancora sul balcone, veniva bloccato dai militari che si sono arrampicati prima che scappasse. L'uomo aveva appena forzato la porta finestra dell'abitazione al momento disabitata. I due soggetti sono stati trovati in possesso di guanti torcia e oggetti da scasso: un cacciavite ed una tenaglia. I due entrambi albanesi, un 33enne incensurato in Italia senza fissa dimora ed un 32enne con precedenti specifici, sono stati arrestati. (com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Ieri sera alle 21 circa a Milano arrivava una segnalazione al 112 di un residente che aveva notato un soggetto arrampicarsi e spostarsi sui balconi contigui del primo piano di un condominio di via Asiago 9. Quando sono arrivati i militari della Pmz della Compagnia Milano Duomo coadiuvati da personale del Nucleo Radiomobile hanno bloccato due soggetti. Il primo in bicicletta faceva da palo in strada, il secondo, ancora sul balcone, veniva bloccato dai militari che si sono arrampicati prima che scappasse. L'uomo aveva appena forzato la porta finestra dell'abitazione al momento disabitata. I due soggetti sono stati trovati in possesso di guanti torcia e oggetti da scasso: un cacciavite ed una tenaglia. I due entrambi albanesi, un 33enne incensurato in Italia senza fissa dimora ed un 32enne con precedenti specifici, sono stati arrestati. (com)