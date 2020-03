Coronavirus: Spallanzani, 120 pazienti positivi, per 19 supporto respiratorio ma quadro clinico migliora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 120. Di questi, 19 pazienti necessitano di supporto respiratorio. È quanto si legge sul bollettino dell'Inmi Spallanzani. "Il loro quadro clinico - spiega - è stabile o in netto miglioramento per alcuni. I pazienti in osservazione sono 7". (Com)