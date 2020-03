Venezuela: coronavirus, contagi salgono a 10, sospesi voli anche da Panama e Repubblica Dominicana

- Il governo venezuelano ha annunciato otto nuovi casi positivi al coronavirus, che portano a 10 il totale dei contagi confermati. Lo ha annunciato ieri il ministro della Comunicazione, Jorge Rodriguez, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Universal”. Il ministro ha quindi anticipato che nella giornata di oggi il presidente Nicolas Maduro annuncerà una serie di misure di quarantena, regionali e nazionali. Rodriguez ha inoltre comunicato che dopo la sospensione dei voli dall’Europa verranno sospesi anche i voli da Panama e Repubblica Dominicana. “Abbiamo notato che dopo la sospensione dei voli dall'Europa alcuni viaggiatori provenienti da questi paesi fanno scalo in altre regioni per entrare in Venezuela. Per questo è stata presa la decisione di sospendere i voli dalla Repubblica Dominicana e Panama per 30 giorni”, ha dichiarato il ministro. (Brb)