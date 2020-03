Coronavirus: nuovo decesso in Grecia, annunciate restrizioni ad attività dei negozi

- Sono in tutto quattro i decessi registrati in Grecia in pazienti positivi al nuovo coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini” a seguito della morte di un 53enne di Salonicco nella mattinata di oggi. Stando alle informazioni diffuse, l’uomo era stato trasportato d’urgenza in ospedale martedì scorso, ma le autorità hanno specificato che aveva una grave patologia pregressa. Nel frattempo, i vertici di Atene hanno annunciato che a partire da domani sarà ridotto il numero di persone a cui sarà consentito stare contemporaneamente all’interno di un negozio: il provvedimento si applicherà anche ai supermercati. “Il limite massimo di persone consentite dipenderà dalle dimensioni del negozio”, ha detto il viceministro dello Sviluppo, Nikos Papathanassis, all’emittente “Open”. Stando alle sue affermazioni, ai supermercati sarà consentito di organizzare le consegne a domicilio per limitare il più possibile gli spostamenti dei cittadini. (Gra)