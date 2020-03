Milano: provano a introdursi in appartamento in via Asiago, due arresti - Foto

Milano, 15 mar 12:13 - (Agenzia Nova) - In foto il materiale sequestrato ai due arrestati (Foto di Carabinieri Milano) (com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - In foto il materiale sequestrato ai due arrestati (Foto di Carabinieri Milano) (com)