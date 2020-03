Algeria: coronavirus, contagi aumentati a 45 casi

- Sono 45 i casi di contagio da nuovo coronavirus in Algeria. Lo ha detto oggi il primo ministro algerino, Abdelaziz Djerrad, sottolineando che tre persone che hanno contratto il virus sono morte. "Le autorità preposte stanno facendo un grande lavoro per fermare la propagazione del coronavirus in altre regioni del paese", ha aggiunto. Il governo ha messo a disposizione un'unità sanitaria nel dipartimento di Blida.(Ala)