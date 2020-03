Giappone: coronavirus, caso di recidiva in passeggero della Diamond Princess

- Le autorità della prefettura giapponese di Mie hanno segnalato un caso di recidiva in un uomo contagiato dal coronavirus e successivamente risultato negativo. Lo riferisce l’emittente “Nhk”, L’uomo, sulla settantina, era risultato positivo al virus lo scorso 14 febbraio, mentre si trovava a bordo della nave da crociera Diamond Princess, in quarantena nel porto di Yokohama. Il paziente era stato quindi ricoverato in un ospedale di Tokyo e dimesso lo scorso 2 marzo, dopo essere risultato negativo al test. Successivamente, una volta a casa, l’uomo a iniziato a ripresentare sintomi e febbre alta. In ospedale è stato nuovamente sottoposto al test, che ha dato esito positivo. Le autorità sono al momento al lavoro per ricostruire i suoi spostamenti e rintracciare la sua rete di contatti. (Git)