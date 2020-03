Coronavirus: Prefettura Milano, controllate 4937 persone e 4987 esercizi commerciali, denunciate 221 persone

- Alla data di ieri, la Prefettura di Milano ha controllato 4937 persone e 4987 esercizi commerciali. In una nota la Prefettura aggiunge di aver denunciato 215 persone per violazione dpcm dell'8 e 9 marzo in merito alle misure per il contenimento del coronavirus (ex art 650 cp) e di aver denunciato 6 persone per falsa attestazione e dichiarazione. Gli esercizi commerciali denunciati per ex art 650 cp sono 19 e 3 i titolari di esercizi commerciali sanzionati amministrativamente. (com)