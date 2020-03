Coronavirus: Raggi, grazie ai bambini per i tanti disegni con arcobaleno, andrà tutto bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni i bambini "mi hanno inviato tantissimi disegni con un arcobaleno e la scritta 'Andrà tutto bene'. È vero, hanno ragione i nostri bimbi. Supereremo questo momento difficile". Lo scrive, su Faceook, Virginia Raggi, sindaco di Roma che aggiunge: "Anche loro stanno vivendo, come noi, queste giornate delicate che probabilmente faticano a comprendere. Questi disegni sono bellissimi e ringrazio tutti coloro che li hanno fatti: i colori di questi arcobaleni per un istante ci fanno dimenticare le brutte notizie, che fuori casa le strade sono deserte e che la città è svuotata". "Ma ne sono certa - scrive ancora il sindaco di Roma - insieme ce la possiamo fare. Siamo una comunità bella e forte che sta reagendo bene. Non è facile, ma ne usciremo e torneremo a passeggiare per una Roma viva e allegra. L’importante adesso è continuare a rispettare le regole che ci hanno detto di seguire. Uscite solo se strettamente necessario". (Rer)