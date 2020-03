Siria: Unicef, nati circa 5 milioni di bambini in 9 anni di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Unicef, 4,8 milioni di bambini sono nati durante la guerra in Siria da quando il conflitto è iniziato nove anni fa. Un ulteriore milione di bambini sono nati come rifugiati nei Paesi vicini. Continuano ad affrontare le devastanti conseguenze di una guerra brutale. Lo riferisce oggi un comunicato stampa di Unicef. I numeri di questa emergenza sono drammatici: 7,5 milioni di bambini hanno bisogno di aiuto. Di questi 5 milioni si trovano in Siria e 2,5 nei paesi limitrofi. 2,6 milioni di bambini sono sfollati interni e 2,5 milioni di bambini sono registrati come rifugiati nei paesi limitrofi. "La guerra in Siria segna oggi un'altra vergognosa pietra miliare", ha detto il direttore generale dell'Unicef, Henrietta Fore, che è stata in Siria la scorsa settimana. "Mentre il conflitto entra nel suo decimo anno, milioni di bambini stanno entrando nel loro secondo decennio di vita circondati dalla guerra, dalla violenza, dalla morte e dallo sfollamento. Il bisogno di pace non è mai stato così pressante". (segue) (Com)