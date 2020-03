Siria: Unicef, nati circa 5 milioni di bambini in 9 anni di guerra (2)

- Secondo i dati verificati dal 2014 (anno in cui è iniziato il monitoraggio ufficiale), fino al 2019: più di 9.000 bambini sono stati uccisi o feriti nel conflitto; quasi 5.000 bambini - alcuni anche di sette anni - sono stati reclutati nei combattimenti; quasi 1.000 strutture scolastiche e mediche sono state attaccate. Poiché questi sono solo i numeri verificati, il vero impatto di questa guerra sui bambini sarà probabilmente più ampio. L'impatto più ampio di quasi un decennio di conflitto comprende: due scuole su cinque non possono essere utilizzate perché distrutte, danneggiate, per dare rifugio alle famiglie sfollate o per scopi militari; oltre la metà di tutte le strutture sanitarie non sono funzionanti; oltre 2,8 milioni di bambini non frequentano la scuola in Siria e nei Paesi vicini; oltre due terzi dei bambini con disabilità fisiche o mentali richiedono servizi specializzati che non sono disponibili nella loro zona; quasi 20.000 bambini sotto i 5 anni sono colpiti da malnutrizione acuta grave e in serio pericolo di vita; una su tre di tutte le mamme in stato di gravidanza e allattamento nel nord-ovest della Siria sono anemiche; i prezzi degli articoli di base sono aumentati di 20 volte dall'inizio della guerra. (segue) (Com)