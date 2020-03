Siria: Unicef, nati circa 5 milioni di bambini in 9 anni di guerra (4)

- "Le parti in guerra e coloro che le sostengono non sono riusciti a porre fine alla carneficina in Siria. - ha detto Fore - Il nostro messaggio è chiaro: smettete di colpire scuole e ospedali. Smettete di uccidere e mutilare i bambini. Concedeteci la linea di confine e l'accesso transfrontaliero di cui abbiamo bisogno per raggiungere chi ne ha bisogno. Troppi bambini hanno sofferto per troppo tempo". L'Unicef lavora con una ampia rete di partner all'interno della Siria e nei paesi vicini per fornire aiuti ai bambini. Solo l'anno scorso l'UNICEF è stata in grado di raggiungere: quasi 750.000 bambini con vaccinazioni di routine o vaccinazioni contro il morbillo; oltre 1 milione di bambini con supporto psicosociale; quasi 3 milioni di bambini con un'istruzione formale e non formale; oltre 5,3 milioni di persone con acqua potabile grazie al miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico; quasi 2 milioni di persone con acqua, strutture igienico-sanitarie e servizi igienico-sanitari. L'Unicef ha attualmente bisogno di 682 milioni di dollari per mantenere questi programmi salvavita, ma i finanziamenti sono limitati. "L'unica soluzione alla crisi in Siria è attraverso la diplomazia" - ha detto Chaiban – "L'assistenza umanitaria non porrà fine alla guerra, ma aiuterà a mantenere in vita i bambini. Contiamo sul generoso sostegno dei nostri donatori per continuare a sostenere i bambini siriani, nonostante tutte le altre crisi che si stanno verificando nella regione e nel mondo". (Com)