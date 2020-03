Usa: presidente Trump risulta negativo al tampone per il coronavirus

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è risultato negativo al tampone del coronavirus. Lo riferisce un comunicato della Casa Bianca. Secondo quanto riferito, il presidente avrebbe scelto di sottoporsi al tampone dopo un colloquio con il proprio medico Sean Conley. Sabato, durante una conferenza stampa, Trump ha dichiarato ai giornalisti di essersi sottoposto al tampone, nonostante in precedenza Conley avesse affermato che non era necessario. Venerdì 13 marzo, Trump ha annunciato in un discorso alla nazione lo stato di emergenza nazionale. Secondo il capo dello Stato Usa, tale misura consentirà di sostenere con finanziamenti pari a 50 miliardi di dollari gli Stati che combattono l’epidemia di coronavirus. (Res)