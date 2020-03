Slovenia: ambasciata annuncia accordo sul passaggio dei tir bloccati al confine italiano

- Le autorità della Slovenia sono riuscite a raggiungere un accordo con altri paesi per l’avvio di un progetto di collaborazione teso a garantire il passaggio del primo convoglio umanitario di passeggeri e dei tir bloccati al confine italo-sloveno. Lo si apprende da un comunicato diffuso questa mattina dalla rappresentanza diplomatica slovena in Italia. “Grazie ad un’azione diplomatica, è stato raggiunto un accordo per garantire il passaggio completo del primo convoglio umanitario di passeggeri e dei convogli di tir rimasti bloccati al confine italo-sloveno a fronte delle misure prese per contenere la diffusione del Covid-19”, si legge nel documento, in cui si aggiunge che “alcuni istanti fa è partito per la Croazia un convoglio di tir e autobus scortato dalla polizia slovena e dal personale della Società per le autostrade del paese balcanico (Dars)”. “Gli autobus con a bordo cittadini stranieri e il convoglio di tir sono diretti nei loro paesi d’origine: il transito attraverso altri paesi sarà controllato e senza soste”, prosegue la nota. Stando alle informazioni diffuse, la Slovenia “ha già informato le autorità croate del convoglio umanitario e dell’accordo politico raggiunto con Serbia, Romania, Ucraina, Bulgaria e Turchia”. (Com)