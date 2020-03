Thailandia: coronavirus, balzo giornaliero nei casi di contagio

- La Thailandia ha registrato oggi 32 nuovi casi confermati di coronavirus, il maggiore incremento giornaliero dall’inizio dell’epidemia nel paese, che portano il totale dei contagi a 114. Parlando in conferenza stampa, il segretario permanente per la Salute pubblica, Sukhum Kanchanapimai, ha dichiarato che i nuovi casi sono stati registrati tra persone che hanno frequentato pub, arene di boxe, persone tornate dall’estero o che hanno avuto contatti con stranieri. Secondo quanto annunciato, il ministero della Salute chiederà domani a un centro epidemiologico presieduto dal primo ministro di ridurre l’ingresso di stranieri in Thailandia, chiudere i luoghi di intrattenimento ad alto rischio e cancellare i grandi assembramenti. Lo scorso 11 marzo le autorità thailandesi hanno dichiarato che avrebbero temporaneamente sospeso il rilascio dei visti all'arrivo a visitatori di 19 paesi, compresa la Cina, per contenere la diffusione del coronavirus. (Fim)