Coronavirus: Meloni, buon lavoro a Bertolaso, sarà una risorsa fondamentale

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, augura "buon lavoro a Guido Bertolaso, scelto come consulente dalla regione Lombardia per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Per affrontare questo momento di crisi - spiega la parlamentare su Twitter - servono competenze ed esperienza, e Bertolaso il suo valore lo ha dimostrato con i fatti. Sarà una risorsa fondamentale".(Rin)