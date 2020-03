Coronavirus: Martina, a Bergamo emergenza enorme, zero polemiche

- L’ex segretario del Pd Maurizio Martina in un messaggio su Twitter ha affermato: “A Bergamo l’emergenza è enorme. Tutti quelli che possono dare una mano lo facciano, nelle istituzioni e fuori. Ma ora vi prego zero polemiche”. (com)