Giordania: coronavirus, salgono a sette i contagi, stop ai voli da martedì

- La Giordania ha annunciato oggi sei nuovi casi di contagio da nuovo coronavirus. Lo ha annunicato oggi il ministero della Salute. Tra i contagiati anche un turista statunitense proveniente dall'Egitto. Il regno ha adottato una serie di misure per combattere la diffusione l'epidemia, tra cui la chiusura di tutti i confini e il divieto a tutti i voli in entrata e in uscita a partire da martedì, 17 marzo. (Res)